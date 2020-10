Vastuoluline firma tegi börsil puhta töö

Mida ettevõte teeb, on sisuliselt see, et ta viib kokku erinevad andmebaasid ja müüb andmeid võimudele. Seda kasutatakse näiteks juhul kui politsei mõnda kurjategijat otsib. Miks tema vastu protestitakse on see, et kui paljud erinevad andmebaasid kokku viiake, töödeldakse ka nende inimeste andmeid, kes üldse asjasse ei puutu, näiteks olid juhuslikult tänaval kuriteopaigal ja leidsid niimoodi tee Palantiri andmebaasi. See, väidavad andmekaitsjad, rikub rängalt inimeste õigust privaatsusele. Salateenistusi see ei sega ning nad maksavad Palantirile head raha. Firma teatas, et plaanib tänavu jõuda 1 miljardi dollari suuruse käibenumbrini. Mis investoreid murelikuks tegema peaks, on aga see, et firma pole kõigi oma 17 tegutsemisaasta jooksul kordagi kasumisse jõudnud, eelmisel aastal oli firma kahjum 579 miljonit dollarit, vahendab Wall Street Journal.