Oktoobris on inimestel võimalik teise samba maksed ajutiselt peatada

Rahandusminister Martin Helme toonitas pressiteates, et teise samba maksete ajutine peatamine ja teise samba reform on erinevad asjad. «Kõik, kes soovivad oma 2 protsendi makse üheksaks kuuks peatada, saavad seda oktoobris teha, kuid see on ajutine,» lisas ta.