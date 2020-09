Sealjuures lisas Hanschmidt Äripäeva korraldataval Äriplaan 2021 konverentsil, et tuleval aastal sisemajanduse kogutoodang (SKT) kasvab, kuid sealjuures on inflatsiooni oht.

Hanschmidt märkis, et kriisi algeid oli tunda juba 2019. aastal ning tänavuseks oodati juba majanduslangust, kuid sellist kriisi ei osatud prognoosida. Ta lisas, et juba eelmise aasta lõpus oli näha, et Eestis tuleb nelja kuni viie aasta pikkune raskem periood.