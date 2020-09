Ühelt poolt on koroonapandeemia tõttu nõudlus kukkunud ja pole selge, millal see võiks taastuda. Teisalt on koondamised vajalikud, arvestades sotsiaalse vahemaa nõudeid ja veelgi karmimaid piiranguid, mida on kehtestanud California osariigi valitsus, ütles Disney pressiteates.