Parvlaeva piletimüügisegadus pahandas Kihnu elanikke

Septembri viimastel päevadel jäid Munalaiu-Kihnu parvlaevaliini kasutavad reisijad laevaliikluse edasise korraldamise osas infopuudusse. 1. oktoobrist jõustuvad uued piletimüügi reeglid, mis muuhulgas sätestavad soodushinnad kohalikele elanikele ja sõidukitele. Senised sooduskaardid kaotavad kehtivuse ning inimeste ja sõidukite andmeid peaks kontrollitama piletimüügi hetkel otse vastavatest registritest. Paraku hilines uue piletimüügisüsteemi juurutamine online-keskkonnas ning kihnlaste pahameele võttis kokku vallavanem Ingvar Saare. «Riik doteerib parvlaevaliiklust maksumaksja rahaga, aga kellegi asi ei ole infot jagada, selgitada elanikele, mis saama hakkab, ettevõtjatele, millal veoseid vedada saab. Kommunikatsioon on kelle asi,» küsis Saare oma sotsiaalmeediakontol algatatud diskussioonis. Tema sõnul on piletimüügisüsteemi lansseerimise ebaõnnestumine puhtalt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja maanteeameti tegemata töö.

«Kihnu vald on küsinud ministeeriumilt seisukohta parvlaevaliikluse edasise korraldamise kohta alates eelmise aasta oktoobrist, aga tundub, et riigil pole olnud huvi väikesaarte ühendusega tegeleda,» ütles Saare Postimehele. Tema sõnul näitab sel aastal läbi viidud parvlaevaliinide konkursi korraldamise protsess, et riik ei võta väikesaarte ühenduste korraldamist tõsiselt. «Mõistlik oleks see anda korraldada kohalikele omaalitsustele ja ühistransprodikeskustele ning vajadusel muuta ka ühistranspordi seadust,» märkis vallavanem ja tõi näiteks et hetkel rakendatud ajutises lahenduses on palju puudusi. «Ruhnu põhikooli õpilased saavad tasuta sõita, Kihnu lapsed ei saa,» tõi Saare näiteks.