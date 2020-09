Müller: vajame plaane nii mustema kui ka helgema stsenaariumi jaoks

«Meil on olnud õnne, et Eesti peamised ekspordipartnerid on majanduslikus mõttes saanud teistest vähem pihta,» ütles Müller Äripäeva majanduskonverentsil Äriplaan 2021. «Soome, Rootsi, Balti riikide ja Saksamaa kevadised prognoosid olid süngemad kui tegelikkus. See on üks kaalukamaid põhjuseid, miks Eesti majandus on saanud vähem kannatada, kui kevadel erinevates prognoosides kardeti.»