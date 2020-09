Tuleva aasta riigieelarves on ette nähtud kulutusi ligikaudu 13 ja tulusid ligi 11 miljardi euro jagu. Laenu plaanib valitsus võtta 2,4 miljardit, sealjuures rõhutas rahandusminister Martin Helme, et lisaraha ei lähe mitte jooksvateks kulutusteks vaid investeeringuteks. Investeeringuid on avalikul sektoril plaanis 2021. aastal teha 1,9 miljardi euro jagu, neist osa läheb omavalitsustele jaotamiseks. Lisaks tahetakse laenurahaga saada osalt lahti tänavu võetud laenust.