Mitu USA pensionifondi on pööranud ühe maailma suurima fondihalduri, Saksamaa Allianzi vastu kohtusse. Nimelt leiavad nad, et fond ei teinud seda, mida lubas ning seetõttu kaotasid nad koroonakriisis väga palju raha. Jutt käib kokku 4 miljardist dollarist, kirjutab Reuters.

Allianzi vastu on pööranud veokijuhtide, õpetajate ja metrootööliste pensionifondid. Kuigi raha kaotasid ka paljud teised pensionifondid, on Reutersi andmetel just Allianzi vastu suunatud süüdistuste teravik. Lisaks pensioniraha kaotamisele ootab Allianzi kohtutee ka selle eest, et firma kindlustusüksus keeldub välja maksmast ärikatkestustega seotud kindlustatud kulusid.