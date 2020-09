Eesti Pank: kriis ohustab enim madalapalgalisi töökohti

Samas suve lõpus alanud uue viirusepuhangu ulatust ja sellega kaasnevat majanduslikku mõju on raske ette näha, mistõttu on Eesti Panga prognoosi järgi siiski tõenäoline, et majandus langeb sel aastal vahemikus 5,7 protsenti kuni 2,0 protsenti ning järgmisel aastal jääb sisemajanduse koguprodukti (SKP) muutus 4,2-protsendise languse ja 4,5-protsendise kasvu vahele.

Ka pakkusid märkimisväärset leevendust pankade antud maksepuhkused. Eesti kui väga avatud majanduse jaoks oli Eesti Panga vaates soodne ka asjaolu, et Eesti peamised eksporditurud said märksa vähem kannatada kui näitasid nende riikide prognoosid ja eksporditurgude tagasilöök oli väiksem kui enamikus Euroopa riikides.

Viiruse edasise leviku tõkestamiseks seatavad piirangud halvavad panga teatel kõige rohkem erinevaid teenuste valdkondi. Kuna need on tööjõumahukad, võib tööpuudus Eesti paindliku tööturu tingimustes veelgi suureneda. Et tegemist on valdavalt keskmisest madalama palgaga ametikohtadega, nõuab see keskpanga vaates riigilt suurendatud tähelepanu, et riigi turvavõrk oleks töö kaotanud inimeste jaoks piisav.