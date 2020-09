Mida numbrid majandusolukorra kohta kõnelesid? Võrreldes eelmise aastaga on töökohti vähenenud 41 000 ehk 6,2 protsendi võrra. Palgafondi langus on olnud 2,1%. Makse on 8 kuuga laekunud võrreldes mullusega 3,4% vähem. Samas on kõigi nende näitajad teinud suvega läbi märgatava taastumise.