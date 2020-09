Veeteede amet otsib Pärnu ja Liivi lahele jäämurdjat

Pakkuja ülesandeks on jäämurdeteenuse osutamine ajavahemikus 2021. aasta 1. jaanuarist kuni 20. aprillini, et abistada laevu ja laevakaravane Pärnu sadamasse sisenemisel ja sellest väljumisel, selgub hanke alusdokumentidest. Teenusesse on kaasa arvatud ka laevade pukseerimine jääs. Pakkumusi saab esitada 26. oktoobri hommikuni.