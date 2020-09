Eesti ettevõtjad on Euroopa keskmisest optimistlikumad

Intrum avaldas esmaspäeval uuringu, mis puudutab COVID-19 pandeemia negatiivset mõju ettevõtete finantsolukorrale. Uuringu tulemused kinnitavad, et kontinendi majandus ja äritegevus on saanud suure hoobi ning see on paljudes sektorites seiskunud. Vaatamata suhtelisele optimismile on Eesti ettevõtjad oma otsustes aga ettevaatlikud, teatas Intrum.