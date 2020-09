Viiendik Eesti inimestest plaanib lähiaastail elektriauto osta

«Kui võtta aluseks meie küsitlus, siis võib juhtuda, et Leedu teedel saab elektrijõul liikuvaid masinaid olema veel kõige rohkem, sest seal märkis lausa 46 protsenti küsitletutest, et kaalub elektriauto ostu lähima kümne aasta jooksul,» märkis Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen pressiteates. Lätis oli vastav näitaja 39 protsenti.

Uuring selgitas välja, et üleüldiselt on Eesti inimeste toetus elektriautodele suur ja seda isegi inimeste seas, kes ise elektriauto ostu ei planeeri. 32 protsenti vastanutest märkis, et neil ei ole elektriauto ostu küll kavas, kuid toetavad elektriautode laiemat kasutamist. Seevastu 16 protsenti Eesti inimestest ütles, et nad ei kavatse elektriautot kunagi osta, sest pooldavad sisepõlemismootoriga autode kasutamist.