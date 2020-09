Mihkel Nestor: optimistid võiks end valmis panna korralikuks majandusbuumiks

Koroonaviiruse põhjustatud sügav majanduslangus on sundinud Euroopa Keskpanka, Euroopa Komisjoni ja riikide valitsusi võtma kasutusele äärmuslikke meetmeid saadud löögi kompenseerimiseks. Ühtne rahapoliitika ja eelarvestiimul ei lange aga võrdses seisus majanduste peale. Kui Hispaania ja Itaalia peavad tänavu lappima enam kui kümneprotsendist auku sisemajanduse kogutoodangus, siis Eesti ja mitmed teised pääsevad vaid paari­protsendise langusega. Sellel on mõju ka järgnevate aastate majanduskeskkonnale.

Rahapoliitika pannakse paika suurte järgi

Võrreldes kevadiste prognoosidega on koroonaviiruse poolt põhjustatud globaalne majanduslangus osutunud ootamatult ebavõrdseks. On riike, mille majandus kukub tänavu kahekohalise protsendi jagu, kuid ka hulk selliseid, kus langus piirdub mõne protsendiga või isegi pisut kasvab. Erinevused ei ole suured mitte vaid jõuka Läänemaailma ja arengumaade vahel, vaid ka sarnase elatustasemega Euroala riikide seas.

Lõunapoolses Euroopas, mis sõltub turismist ja teenindussektorist, on seis endiselt raske. Itaalia ja Hispaania teenindussektori kindlustunne on sama sügaval põhjas, kui see oli 2009. aasta finantskriisi kõige hullematel kuudel. 2020. aasta majanduslanguseks prognoositakse neis riikides kümme kuni 12 protsenti. Samal ajal on rohkem tööstusele keskendunud riigid nagu Saksamaa, kuid sisuliselt kogu Põhja-Euroopa pääsenud üle ootuste lihtsalt ja kogevad majanduses juba selgeid märke taastumisest. SEB prognoosi järgi kahaneb Saksamaa SKT tänavu kuus protsenti, Eestis loodame piirduda 4,7-protsendise langusega.

Huvitavaks muudab selle olukorra asjaolu, et kõik need riigid on koos ühes valuutatsoonis ja Euroopa Keskpanga rahapoliitika peab sobima kõigile. Et kriisi käigus seni kõige rohkem kannatanud riigid Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa annavad 46 protsenti kogu Euroala SKTst, siis võib arvata, kelle diagnoosi põhjal ravi välja kirjutatakse.

Viimase poole aasta jooksul on Euroopa Keskpanga bilansimaht kasvanud varsti pea kahe triljoni euro võrra. Võrdluseks küündis Euroala SKP mullu ligi 12 triljoni euroni. See võimaldab riikidel emiteerida uut võlga kartmata, et turg neid kõrgema intressimääraga karistaks. Seetõttu on isegi Itaalia kümneaastase võlakirja tootlus täna madalam kui aasta alguses ning suurem osa Euroala riikidest võib laenu võtta nii, et neile selle eest lausa peale makstakse. Kokku kasvab Euroala riikide avaliku sektori koguvõlg tänavu umbes 1,3 triljoni euro võrra, jõudes 104 protsendini eurotsooni SKPst. Itaalias jõuab riigivõla osakaal SKPst isegi üle 150 protsenti, Hispaanias ja Prantsusmaal 120 protsenti lähedale. Sellistes oludes on väga raske näha aega, mil keskpank saaks hakata võetud kurssi tagasi pöörama.

Oodates inflatsiooni