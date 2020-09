Fitch kinnitas Eesti riigireitingu senisel kõrgel tasemel

Majanduskasvu väljavaadetele on suurimaks ohuks töötuse suurenemine, kuna tööturu toetusmeetmed lõppesid, ja see võib mõjutada ka eratarbimist. Eesti tööturgu peab Fitch väga paindlikuks, seetõttu kasvas registreeritud töötuse määr augusti lõpuks vaid 7,6 protsendini pandeemia eelselt 5,6 protsendilt. Agentuur prognoosib, et keskmine töötuse määr on 2020. aasta kokkvõttes 7,5 protsenti ja tuleval aastal 8 protsenti, hakates seejärel taas langema.