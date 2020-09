Nimelt valmistavad Euroopa majandusandmed pettumust, samal ajal kui samad näitajad on arenevatel turgudel stabiilsed, kirjutab Bloomberg. Euroopa ettevõtete kasumikasvu ootus on arenenud turgude kõige kõrgem – ja see tähendab, et näit saab ainult langeda, tirides aktsiad endaga kaasa, arvavad Citigroupi eksperdid.