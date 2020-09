Haigekassa finantsjuhi Riho Peeki sõnul on neil suurem osa nn valitsuselt saadud koroonaraha veel alles. «Riik eraldas Covid-19ga seotud lisakulude katteks sel aastal veel 213 miljonit, millest on ära kulunud ca 95 miljonit eurot,» ütles Peek.

Kui seitsme kuu põhjal jäi haigekassa 12 miljoni euroga plussi, siis Peek rõhutas, et see ei näita haigekassa seisu kõige õigemas valguses. «Pigem pöörame tähelepanu sellele, mis võiks olla selle aasta ning järgmiste aastate prognoositav seis. Covid-19 avaldab mõju maksulaekumisele, seetõttu prognoosib rahandusministeerium 2020 aastaks sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa 86 miljonit vähem kui eelarve koostamisel,» nentis Peek. Ehk 86 miljonit eurot jääb lihtsalt puudu. Haigekassa tänavune eelarve on 1,6 miljonit eurot pluss lisaraha.