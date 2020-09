Terras: riigikaitselaenu võtmine poleks täiesti mõtlematu tegu

Terrase hinnangul ei oleks riigikaitselaenu võtmine halb idee.

«Siin on olnud debatte ka laenu võtmisest riigikaitse jaoks ja mina arvan, et üks riigikaitselaen ei oleks sugugi täiesti mõtlematu tegu. Kui just mõelda näiteks õhukaitsele ja sellistele suurematele kallimatele asjadele, siis selleks niimoodi põlveotsast napilt pingutada ei anna, sealt kokku tõmmata ei anna,» rääkis Terras «Esimeses stuudios» rahandusminister Martin Helme (EKRE) välja öeldud mõtte kohta, et riigikaitse võimekust saaks tõsta ka laenu võtmisega.

«Kui te minu käest küsite, siis jah, laenu võiks võtta. Mille jaoks esimeses otsas? Mina ei saa kuidagi vaielda ka nende ekspertidega, kes ütlevad, et rannakaitse on vajalik. Ma arvan, et tegelikult on vajalik kaugele mõjutatav rakett, millega saab nii vett kui maad lasta ja mis on selline, mille olemasolu juba tekitab kõhedust kõigile, kes tulevad. Kaugele lastavad raketid, võimalikult mitmeotstarbeline, sinna võib alati investeerida, see on alati õige koht,» ütles Terras saates.

Terrase hinnangul võiks kaitsevaldkonda üldse panustada rohkem kui seni.

«Minu hinnangul, tänases julgeolekukeskkonnas, kus kõik asjad lagunevad laiali, kus meil on lõhed nii liitude sees kui ka väljastpoolt on surve, peaks Eesti mõtlema tõsiselt, et võiks ju eelarvet ka kõrgemale kui kaks protsenti tõsta, näiteks kolme protsendi peale. Aga sama, ma arvan, et Mailis Reps mõtleb, et teadusrahastusse on hädasti vaja, õpetajad tahavad rohkem palka saada,» rääkis ta.

«Ma olen veendunud, et ka seekord leitakse ühine konsensuslik arusaam ja usun, et me säilitame vähemalt selle eelarve, mis meil siiamaani on plaanitud,» lisas ta.