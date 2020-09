Britid käivitasid pooleaastase töökohtade toetuskava

«Ma olen kogu selle kriisi vältel öelnud, et me ei saa kõiki ettevõtteid päästa,» ütles Sunak parlamendis uut kava tutvustades.

«Nüüdseks on selge, nagu peaminister ja tema teaduslikud nõustajad on öelnud, et vähemalt järgmised kuus kuud on viirus ja piirangud meie elu tõsiasi,» ütles Sunak.