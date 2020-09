Galerii ⟩ Pahased kliendid protestisid Swedbanki peahoone ees

Korraldajate sõnul oli miitingu eesmärk juhtida Eesti ja Rootsi avalikkuse tähelepanu sellele, et Swedbank ei suuda Eestis oma hoolsuskohustust täita nii arveldus- kui investeerimisteenuste pakkujana. Samuti heideti ette, et pank ei vasta klientide õigustatud küsimustele ega pretensioonidele.

Rumeenia maatehingutes raha kaotanud investorite esindaja Kaupo Nõlvak ütles, et Swedbank pole võtnud vaevaks midagi selgitada ega vabandada oma klientide ja investorite ees, kelle raha panga investeerimisjuhid kahtlastes Rumeenia maadetehingutes kaotasid.

«Oleme oma küsimustele vastust nõudnud nii otsepöördumistes pangale, kohtus kui Eesti ja Rootsi meedias avaldatud reklaamides ja seni on tulemus null. Seda hoolimata pangajuht Olavi Lepa ilusatest kinnitustest meedias, et jah – see Rumeenia tehingute asi tuleks selgeks rääkida ning oma klientidega tuleb suhelda,» kurtis Nõlvak.

Konto pandi kinni

Miitingul osales ka Maardu linnavolikogu liige ja ettevõtja Nikolai Degtjarenko, keda häirib see, et Swedbank tema ettevõtte konto kinni pani. «Swedbanki rahapesuprobleemidest ajendatud klientide kontode äkksulgemised on hakanud juba Eesti ettevõtjate ja majanduse toimimist segama,» ütles ta.

Degtjarenko tõi välja, et paljud Maardu väikeettevõtjad on sattunud Swedbanki tegevuse tõttu raskesse olukorda, kuna nende tegevus kaupade transiidi ja rahvusvaheliste arvelduste osas on Swedbanki tegevuse tõttu häiritud. Samas, rõhutas ta, töötavad need firmad Eesti seadusandluse raames, maksavad makse ningkindlustavad Tallinna ja Maardu elanike hästi tasustatud töökohtadega.

«Olen ka ise sellise Swedbanki käitumise ohver, kuigi olin aastakümneid Swedbanki klient ning minu äritegevusele pole mingeid pretensioone riigi poolt. Kõik minu ettevõtte katsed Swedbanki töötajaid mõistusele kutsuda lõppesid ei millegagi,» kurtis ta.