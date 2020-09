Valitsuses küpseb kolme riigifirma erastamise plaan

Rahandusministri Martin Helme sõnul on riigil jätkuvalt kavas müüa need riigi äriühingud, mida riik ei pea omama ehk kus turg toimib ning mille vastu on huvi. «Hetkel on pooleli Eesti Teed AS-i enampakkumine. Ettevalmistamisel on Enefit Green AS-i vähemusosaluse börsile viimine. Valitsuskoalitsioon on põhimõtteliselt kokku leppinud AS Operail müügi, mille viisi ja ulatuse määratlemiseks eeltöö alles käib,» märkis Helme pressiteates.