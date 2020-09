EY asub taas otsima Eesti aasta ettevõtjat

Sel aastal võitis aasta ettevõtja tiitli Veriffi asutaja ja juht Kaarel Kotkas, kes ütles, et tänu konkursile sai Veriff tuntust juurde nii Eestis kui ka mujal. «Me saime läbi mõelda oma äriportsessid, neid enda jaoks värskelt mõtestada ning oma tegevust avalikkusele tutvustada,» rääkis ta.

Žürii liige Reet Roos lisas, et EY Eesti Aasta Ettevõtja konkurss on toonud kokku Eesti parimad ettevõtjad nii kandideerima kui ka kandideerijatele kaasa elama. «Meie ambitsioon ei ole sektoripõhine, see ei ole kuidagi piiratud riigipiiridega. Loomulikult tahame me vallutada maailma, olla mitte ainult Eesti parimad, vaid maailmaklassi tegijad. Mitmel konkursil osalejal ja võitjal on see õnnestunud. Kes imet ei otsi, see seda ka ei märka. Meie otsime.»

EY partner Ranno Tingas märkis, et viimasel poolaastal on ettevõtjad Eestis ja üle maailma pidanud tegelema suurte väljakutsetega. «Seda enam on oluline tunnustada neid, kes vaatamata aset leidvatele murrangulistele sündmustele on suutnud luua pikaajalist väärtust,» märkis Ranno Tingas.

Osalema on oodatud kõik ettevõtete omanikud, kelle äriühing on tegutsenud vähemalt kolm aastat, selles töötab minimaalselt kümme inimest ning möödunud aasta käive ulatus vähemalt kahe miljoni euroni.

EY Eesti Aasta Ettevõtja 2021 žüriisse kuuluvad Aavo Kokk (US Real Estate), Kaidi Ruusalepp (Funderbeam OÜ), Marika Priske (sotsiaalministeerium), Meelis Atonen (Tavid AS), Reet Roos (Inspired Universal McCann OÜ) ja Viljar Arakas (EFTEN Capital AS) ning Kaarel Kotkas (Veriff, EY Eesti aasta ettevõtja 2020). EY Eesti Aasta Ettevõtja konkursi koostööpartnerid on Lexus, LHV, Creditinfo ja Postimees Grupp.

Eelmiste aastate võitjad:

· 2020. aasta – Kaarel Kotkas (Veriff)

· 2019. aasta – Tõnis Kaasik (Ecometal AS)

· 2018. aasta – Martin ja Markus Villig (Bolt)

· 2017. aasta – Arno Kütt ja Peep Kuld (Cleveron AS)

· 2015. aasta – Jevgeni Kabanov (ZeroTurnaround AS)

· 2014. aasta – Jüri Raidla (Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ)

· 2013. aasta – Peeter ja Priit Rebane (BDG Holdings OÜ)

· 2012. aasta – Ruth Oltjer (Chemi-Pharm AS)

· 2011. aasta – Priit Alamäe ja Taavi Kotka (Webmedia Group AS)

· 2010. aasta – Peter Hunt (Wendre AS)

· 2009. aasta – Indrek Sepp (Pristis AS)