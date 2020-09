Ehitusskeemi kriminaalasja vedanud prokurör Õnne Neare-Vaarmann ütles, et nii mitme lüliga alltöövõtuahelad tekitavad kahtlust, kas skeem ongi loodud selleks, et vastutust hajutada ja jälgi segada.

Asi on segane tõepoolest, sest ka aastaid hiljem on asjaosalisi, kes loodavad oma raha kätte saada. Ja leidub neid, kes on endiselt pettunud ja pahased.