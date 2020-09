La Muu asutaja Rasmus Rask annab teatepulga üle Marsi eksjuhile

La Muu kuulutas konkursi uue tegevjuhi leidmiseks välja juulis. Rask ütles, et La Muul on aastatega üles ehitatud tugev bränd ja viimase aasta jooksul on investeeritud nii tootmisesse kui äriarendusse. Tugeva äri- ja müügijuhtimise kogemusega tegevjuhi ülesanne on astuda järgmine samm uute ärivõimaluste leidmise ja äri kasvatamise suunal. «Mulle tundub, et ühe La Muu-suguse väikeettevõtte kasvamise edu võti seisneb võimes värvata ettevõttesse asutajast targemaid tegijaid,» rääkis Rask.