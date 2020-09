Ökoloog: lisaks puiduinventuurile võiks väärtustada metsa ökosüsteemi

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar märkis pressiteates, et keskkonnaagentuuri iga-aastaselt läbi viidav statistiline metsainventuur on valikuuring, millega saab operatiivselt ja ökonoomselt teavet metsade kohta. SMI põhiülesandeks on metsade ja seal toimuvate pikaajaliste muutuste kirjeldamine, sealhulgas raieülevaate andmine.