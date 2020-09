Algas avariilaeva Amorella pukseerimine Långnäsi sadamasse

Pühapäevast alates Järsö saare rannas madalas lahes põhja peal seisnud Amorella on ette valmistatud pukseerimiseks ning töö algas täna hommikul. Viking Line tegevjuhi Jan Hansesi kinnitusel pukseeritakse laev esimesena madalalt pisut sügavamasse vette, kus aluse põhja seisukorda ja vigastusi veelkord kontrollitakse.

Et Amorella on vööriga tugevalt põhjas kinni, tuleb laeva madalalt lahti saamiseks muuta aluse raskuskeset (diferenti) ahtri poole. Esialgse plaani kohaselt pumbatakse selleks suruõhu abil laeva vööriosa topeltpõhja vahele vesiballast. Seejärel paigutatakse laevas olev last ümber ahtri poole ning kui vesi välja pumbatakse, peaks vöör põhjast üles kerkima ning laeva saab pukseerida veealuseks kontrolliks sobivasse sügavamasse vette.