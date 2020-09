OTSE ⟩ Energiatootmise tulevik meie katustel

Roofit.solar avas esimese tootmishoone aasta tagasi Harkujärvel, tänaseks on tootmispinda kahekordselt laiendatud. «Tänu uuele elektrit tootvate katuse planeerimise tarkvarale saame muuta kogu protsessi efektiivsemaks ning aastaks 2025 on metallist päikesekatuseid üle maailma tõenäoliselt juba vähemalt 10 000» ütles Roofit.solar tegevjuht Andri Jagomägi.

Roofit.solar on kiirelt arenev Eesti ettevõte, kes on välja arendanud maailmas unikaalse monokristalsete ränielementidega integreeritud metallist katusematerjali. Innovatiivne päikesekatus näeb välja nagu traditsiooniline teraskatus ja on elektriliselt sama võimas nagu tavalised päikesepaneelid. Praegu toodetakse käsivalts-päikesepaneele, mis on integreeritud Ruukki valtsprofiiliga ja sobituvad hästi Skandinaavia arhitektuuriga.