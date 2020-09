Näiteks häirib EHRLi see, et valitsus solgutab lennupiirangutega: kord saab lennata, siis jälle ei saa. «Pea igapäevaselt kommenteerivad teemat erinevaid ministrid, kuid ühist arusaama ja lahendust paraku ei paista,» kritiseerisid nad.

Eriti drastiliseks pidasid nad eilset välisminister Urmas Reinsalu avaldust, kus poliitik ütles ootamatult ERRile, et alates 28. septembrist saavad Soome piiranguteta sõita üksnes need, kellel on Soomes töökoht. «Kõik ülejäänud inimesed saavad samuti Soome minna, kuid tavareisijatel, turistidel on kohustus olla kahenädalases eneseisolatsioonis ja seda võidakse pisteliselt kontrollida,» rääkis Reinsalu.