Luminor jätab kliendid vähemalt kuuks mobiilipangata

Tegelikult on mobiiliäpi ajutine kadumine osa palju suuremast muutusest. Nimelt tuleb Luminor 30. novembril välja täiesti uue internetipangaga ning asendab kõikide klientide senised pangakaardid uute VISA kaartidega. «Meie klientide ja töötajate jaoks on tegemist väga suure ning erakordse tehnoloogilise muudatusega,» ütles Luminori tegevjuht Erkki Raasuke, kes eelmisel nädalal teatas oma peatsest lahkumisest.

Luminori Eesti jaepanganduse juht Tanel Rebane lisas, et uued pangakaardid saadetakse klientidele postiga ning seetõttu on väga oluline, et inimesed uuendaksid oma kontaktandmeid ja eelkõige oma postiaadressi. «Erakliendid saavad oma kontaktandmed internetipangas ise ära uuendada. Ärikliendid peavad andmete muutmiseks kirjutama meile pangateate või helistama klienditeenindusse,» täpsustas ta.

Rebane lisas, et ärikliendid peavad lisaks kontrollima, kas neil on alates 30. novembrist internetipanka pääsemiseks olemas isiklik kasutajatunnus. «Ettevõtte kasutajatunnusega uude internetipanka sisse logida ei saa ning edaspidi on kõigil vaja isiklikku kasutajatunnust. Internetipanga kasutajalepingu allkirjastamiseks on veel aega, kuid me ei soovita seda jätta viimasele minutile, sest järjekorrad võivad olla pikad,» rõhutas ta.