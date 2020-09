Puhastusfirma teenis mullu üle miljoni euro kasumit

Ettevõtte tegevjuhi Rinel Piusi sõnul realiseerus SOL Balticsil 2019. aastal üks osa pikaajalisest strateegiast, mille sisuks on ettevõtte töö efektiivistamine ja konkurentsivõime tõstmine. «Käive ja kasum olid mullu suuremad kui varasematel aastatel, kuid töötajaid oli üle saja vähem. Suurima hüppe efektiivsuses tegi Läti filiaal, kus võtsime kasutusele uued puhastustehnoloogiad,» märkis Pius.

«Puuduolevate töötajate leidmine on puhastusteeninduse ja tehnohoolduse sektoris ühtviisi keeruline nii Eestis, Lätis kui ka Leedus, seetõttu on SOL Balticsi tegevuses püsivalt olulisel kohal personali värbamine, koolitamine ja erinevad integratsiooniprogrammid. Kombineerituna töö efektiivistamisega, millega alustasime 2016. aastal, hakkasid meie jõupingutused just 2019. aastal märgatavaid tulemusi andma,» selgitas Pius.