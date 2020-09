Elektriveokite tootja Nikola Corporation on ilmselgelt tüssanud oma aktsionäre ja see viis ametist ettevõtte asutaja ning senise juhi Trevor Miltoni.

Oma tootmisvõimekust kuulutanud ettevõtte ja selle juhi bluff paljastus, kui tuli ilmsiks, et Nikola on sõlminud lepingu General Motorsiga oma esimeste autode tootmiseks. Detailse ülevaate Nikola petuskeemist on avaldanud Hindeburg Research