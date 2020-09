OTSE ⟩ Pankade makroanalüütikud Eesti ja maailma majanduse olukorrast, riigieelarvest ja laenamisest

Millega põhjendavad analüütikud tänast ettevaatlikku optimismi? Kas jätkuv pandeemia võib ühes USA presidendivalimiste tulemustega tekitada äkilisi kõikumisi turgudel? Kas on põhjust karta hüperinflatsiooni? Millised on kestva kriisi mõjud erinevatele varaklassidele? Kas Eesti riigi senised sammud on ettevõtteid aidanud? Kas valitsuse plaan seninägematus mahus riigilaenu võtta tundub mõistlik? Kas riik peaks aitama hätta sattunud sektoreid erilahendustega?