Pangad surusid Euroopa börsid punasesse

Lõuna ajal olid suuremad Euroopa börsiindeksid tubli 2,5 protsenti langenud. Põhjuseid oli kaks: esiteks koroonahirm, kuna Suurbritannias kaalutakse haigusjuhtumite tõusu tõttu uut suurt karantiini ning nakatunute arvu tõus on ka teised Euroopa riigid muretsema pannud. Teine põhjus peitub rahvusvahelise ajakirjanike uurimiskonsortsiumi lugudes, millest lähtub, et suurpangad on rahapesukahtlustest hoolimata jätkanud koostööd kahtlaste klientidega. Lood põhinevad USA valduses oleval salajasel raportil. Nn FinCEN Files näitab, kuidas suurpangad rõõmsalt oligarhidega koostööd teevad, samal ajal kui avalikkusele jäetakse mulje rahapesureeglite karmistamisest. Projektiga oli seotud enam ui 400 ajakirjanikku, kes 2000-2017. aasta pangaandmeid pooleteise aasta jooksul analüüsisid. Täna avaldati uurimistulemused samaaegselt eri riikide meediaväljaannetes, Eestis Eesti Päevalehes. Kokku uurti 2 miljardi dollari jagu kahtlasi makseid, kuid see on jäämäe tipp, nimetatud number moodustab vaid 0,02% kõikidest raporteeritud kahtlastest maksetest.