Leedu riigifirma teeb krõbeda aktsiapakkumise

Energiakontsern Ignitis teatas, et aktsia hind jääb vahemikku 22,5–28 eurot aktsia kohta. Lõplik hind sõltub investoritest: kui huvi aktsia kohta on väike, siis jääb hind madalamasse otsa, kui suur, siis kruvib Ignitis hinna ülemisse otsa. Lisaks Baltikumis pakutavatele aktsiatele noteeritakse aktsiad ka Londonis. Kokku püüab Ignitis seega saada 470–585 miljonit eurot. Baltikumi jaoks on tegu suure pakkumisega!