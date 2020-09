Tõhus tehnoloogia konide tänavalt eemaldamiseks

Nädalavahetus möödus maailmakoristuskampaania korras konisid koristades. Pildid viitavad, et nii 30 tuhat koristajat Eestistki kogusid miljoneid konisid. Kuidas neid aga vähem tänavatele sattuks. Jah mõistagi - suitsetage vähem ja no loomulikult võetagu kasutusse loomulikult ka vastavad prügikastid!

Näib aga, et meil on jätkuvalt kasutamata prügistamise karmi trahvimise "tehnoloogia".Londonis leivad paari aasta taguse The Suni artikli kohaselt tänavatele tee kuus miljonit koni.