Kristel Kruustük: elus peab olema ka midagi muud kui ettevõte

«Spordinädala teema on minu jaoks hästi südamelähedane, sest me peame liikuma, et oma elustiiliga toime tulla. Liikumine ja sport aitavad meele teravana ja puhanuna hoida!» arvab Kristel.

Just see oli tema sõnul ka võti, kuidas ühtäkki märtsi keskel eriolukorra tõttu kodudesse aheldatud inimesed tee loodusesse leidsid: «See oli päris huvitav! Ega inimesed ei teadnud, millal eriolukord lõppeb ning üritati võimalikult palju siis väljas käia. Kui muidu oleks sõpradega restorani või baari istuma läinud, siis nüüd sai veeta nendega looduses aega, sest see oli lubatud!»

Eriolukorra kehtestamine lõi ka perekond Kruustükil elu veidi pea peale. Lisaks sellele, et nii Kristel Kui Marko kolisid kodukontorisse, kus pikisilmi nendega mängimist ka väike Aaron, oli Kristel viimaseid kuid beebiootel.

Kas vihastada või endaga tööd teha?

«Avastasime Markoga õige pea, et kodukontoris töötamine ei toimi, kuna meil polnud kodus ka eraldi kontoriruumi, kus me saaks vaikselt olla. Aaroni uneajal oli võimalik küll vajalikud kõned ära teha, kuid ühel hetkel otsustasime Markoga, et hakkame korda-mööda kontoris käima, kuna see oli niikuinii tühi. See meetod sobis meile hästi,» selgitab Kristel.

Teise lapse sünniks pidi ta algselt valmistuma aga teisiti, sest eriolukorra tõttu keelati sünnitusel tugiisikute kohalolek. «Mul oli väga palju erinevaid emotsioone – sain vihaseks, sest UNICEF toetas täielikult tugiisikute kohalolekut, kuid Eesti siis mitte! Mul oli valida, kas jään ülivihaseks või hakkan oma alateadvusega tegelema, et saaksin üksi hakkama. Sain sellest kiiresti üle. Nädal enne sünnitust teatati aga, et tugiisikud on sünnitusele lubatud. Mul oli väga hea meel!»

Kruustüki sõnul näitas stressirohke aeg, et koos toimides saab kõigega hakkama. «Rohkem märkasin üksteise aitamist. Inimestel kadus piir eraelu ja töö vahel kui pead oma lapsi toetama, oma firmat üleval pidama ning samas ka töötajaid motiveerima,» ütleb ta.

Kruustüki alluvad USA-s on küll kodukontoriga harjunud, kuid nendegi elu muutus. «Meie USA tiimiga midagi ei muutunud peale selle, et nüüd olid nendegi lapsed koolist kodus. Nägin, kuidas mõned meie tuttavad USA ettevõtjad Californias organiseerisid õpetajaid kodudesse, et olukorraga paremini toime tulla. Aidati üksteist, et koos sellest raskest ajast üle saada!»