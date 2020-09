Viking Line'i laev Amorella sõitis Ahvenamaal karile

Pärast põhjapuudet võttis laevajuht vastu otsuse sõita laev sama saarestiku Järsö saare rannal madalale, et vältida laeva ümberminekut või uppumist lekke tagajärjel.

Expressen avaldas video sündmuskohalt, millelt on näha avariipaigale saabunud päästehelikopterit ja merepäästjate mootorpaate. Video põhjal otsustades on laev sõitnud vööriga otse saare kaldasse. Laev on madalal tugevalt kinni ning seisab otseasendis püsti.