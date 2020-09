Frankfurdi börsi DAX indeks on aasta algusega võrreldes kolm protsendiga miinuses, mis jääb küll veidi alla USA börsiindeksile S&P 500 kuid on tunduvalt paremas seisus kui Pariisi börsi CAC, Itaalia börs ja Londoni börsiindeks FTSE, mis aasta algusest langenud 15 kuni 20 protsenti. Hispaania börsiindeks Ibeks on sel aastal langenud enam kui veerandi võrra.