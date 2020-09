Tavidi suuromanik Alar Tamming, kes on juba vaata, et aastakümneid hoiatanud inimesi, et peagi saabuvad finantskataklüsmid ning eesseisev kiire ja ülikiire inflatsioon muudab valuutad väärtusetuks, ei ta põlga ettevõttest miljonitesse eurodesse ulatuvaid dividende välja võtmast.