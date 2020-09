Majandusajakiri Forbes kirjutas 2012. aastal, et Feeney unistuseks on surra varatuna ning selle nädala alguses likvideeris oma heategevusfondi, mille kaudu jagas laiali kogu oma vara.

Iiri-Ameerika ettevõtja Charles (Chuck) Feeney, kes asutas 1960. aastal koos Robert Milleriga lennujaamade maksuvabade jaepoodide keti Duty Free Shoppers, on teeninud miljardeid, aga ise elas väga tagasihoidlikult. Filantroobina oli Feeney pioneer ideele anda suurem osa oma varast heategevuseks ära juba eluajal. See on põhimõte, mida kõige enam propageerivad Microsofti kaasasutaja Bill Gates ning legendaarne investor Warren Buffett.