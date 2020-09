Soomes on käimas kõigi aegade suurim börsibuum

Alates eelmise aasta detsembrist investeerivad soomlased üha enam otse aktsiatesse. Aasta algusest on Soomes lisandunud 80 000 uut aktsiainvestorit, kokku on neid nüüd 887 000, kirjutab Helsingin Sanomat. Nii palju aktsiaomanikke pole Soomes varem veel kunagi olnud. Soomes elab 5,5 miljonit inimest, mis tähendab, et pea igal viiendal elanikul on kodumaiseid aktsiaid.

Nii nagu igal pool mujal, on aktsiainvesteeringute kasvu peamiseks mootoriks olematud intressimäärad, mis muudab hoiustamise mõttetuks, aga oma mõju avaldas ka pandeemia puhkemisega kaasnenud börside kukkumine märtsis ja aprillis, tänu millele said investorid väärtpabereid soodsamalt soetada.

Põhjanaabrite päevalehe andmeil olid populaarsed kindlate dividendimaksjate aktsiad. Värskete investorite lemmikaktsiad on traditsioonilised Soome ettevõtted, nagu Fortum, kindlustuskontsern Sampo ja Nordea pank, kes on üldjuhul ka head dividendimaksjad.

Investeerimisfirma Nordnet uute klientide vanus on veidi üle 30 aasta, Nordea klientide vanus veidi alla 40 aasta ning Danske panga uute klientide seas on palju naisi, kes sageli investeerivad laste investeerimiskontodele.

Uute investorite seas populaarseima Nordneti kliendid on varasemast palju aktiivsemad. Samas on niisugune aktiivsus olnud pigem erandlik.

Ka Danske Bank kinnitas ajalehele, et nende klientide kauplemismaht on mullusega võrreldes kahekordistunud. Veel eelmise aasta lõpus kirjutas Helsingin Sanomat, et soomlased on laisad investorid ja seda vaatamata asjaolule, et hoiustelt mingeid intresse ei saadud ega saada tänaseni.