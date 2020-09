Tehnoloogiaaktsiad kerkisid uutesse kõrgustesse millenniumlaste tõttu

Optsioon on õigus osta või müüa mingit vara kindlal ajal või enne kindlat aega kindla hinnaga. Näiteks kui investor usub, et aktsia hind on kuu või 12 kuu pärast märkimisväärselt kõrgem, võib ta osta optsioonilepingu sellele hinnale. Optsiooni hind, mida nimetatakse optsioonipreemiaks, on suhteliselt väike võrreldes selle aktsiahinnaga. Oletame, et mingi aktsia hind on 50 eurot, ja te usute, et 12 kuu pärast on selle hind 100 eurot. Näiteks ostate 12 kuuks optsiooni 75 eurole ja maksate selle eest preemiat, näiteks viis eurot. Juhul kui teil on õigus ja aktsia hind on 12 kuu pärast tõesti 100 eurot, saate selle väärtpaberi 75 euro eest ja teie võit on 25 eurot. Kui aga lootused ei täitu ja aktsia hind jääb alla 75 euro, jääte oma optsioonipreemiast lihtsalt ilma, sest optsioonilepingu korral kohustust väärtpaberit osta ei ole.