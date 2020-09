Kommentaar: miks Soome majandus kriisis nii hästi vastu pidas?

Et hoida kätt pulsil Eesti majandusel, tuleb paratamatult jälgida ka seda, mis toimub meie kaubanduspartnerite juures. Neist kõige olulisem on mõistagi Soome, kuhu liigub ligi viiendik siin toodetud kaupadest. Lisaks kaubavahetusele on põhjuseid, miks olla kursis Soome majanduses toimuvaga, muidugi rohkem. Alustuseks on paljud Eesti edukad ärid saanud alguse just põhjanaabrite investeeringutest siia. Ka täna on Soome residendid ühed suurimad välisinvestorid Eestis, moodustades pea neljandiku kõigist siia tehtud otseinvesteeringutest. Seetõttu on Eestis ilmselt tuhandeid ettevõtteid, kes on seotud Soome ettevõtete väärtusahelatesse. Lisaks tegutseb hulk Eesti kapitalile kuuluvaid ettevõtteid ka ise otse Soome turul, pakkudes seal nii kaupasid kui ka teenuseid. Mõistagi on väga tähtis ka soomlaste valmidus külastada Eestit ja teha siin kulutusi, mida sel aastal nii väga oleme taga igatsenud. Koroonakriisile eelnenud ajal moodustasid soomlaste ööbimised pea 30% Tallinna ja üle 40% Pärnu kõigist majutusasutuste külastustest.