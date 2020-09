Valitsus ei tea veel, kuidas turismisektorit aidata

«Vaatasime tõesti läbi erinevad majanduse elavdamise meetmed, vaatasime läbi ka turismisektori toetamise võimalused, kuna need on kõik seotud riigieelarve koostamise protsessiga. 2020 riigieelarve muutmine, mis läheb 2021. aasta eelarvega parlamenti, siis need otsused tulevad ka septembrikuu jooksul ühe paketina. Arutasime nii töötukassa võimalusi, EAS-i võimalusi, Kredexi lahendusi, võimalikke maksusoodustusi,» rääkis Kiik ERRile.

Kiige sõnul tuleb teha lähiajal valik, missugust välja pakutud valikutest peetakse kõige mõistlikumaks ja jõukohasemaks.

Sotsiaalminister märkis, et väga laiaulatuslikud maksusoodustused, nagu näiteks hotellide käibemaksu kaotamine, praegu laual ei ole. Arutelu on aga selles osas, mis puudutab tööjõumaksusoodustusi.

«On olnud laual vautšerite süsteem, on olnud arutelu pikalt töötasu hüvitise mõõtme loomine just pelgalt konkreetsele sektorile, on olnud arutelu EAS-i otsetoetused, erinevad Kredexi finantsinstrumendid, laenud, käendused, eks see meetmete loetelu on olnud suhteliselt pikk. Aga lausmaksukaotust ei ole ükski ministeerium välja pakkunud,» sõnas Kiik.

Kiige sõnul on riike, kes on läinud vautšerite teed, kuid tuleb jälgida, et süsteem oleks sellisel juhul kõigi inimeste jaoks õiglane.

«Kui me loome vautšerisüsteemi, siis peab vaatama, et see võimalus erinevatest teenustest osa saada oleks tagatud nii jõukamale kui vähemjõukale osale ühiskonnast ehk see omaosalus, oma panus ei tohi olla niivõrd kõrge, et teatud ühiskonna osa – on see eakamad, madalapalgalised – loobuks selle vautšeri kasutamisest.»