Tasuta näomaskide taga peitis end ohtlik viirus

Riigi Infosüsteemide Amet (RIA) andis augustiskuu ülevaates teada, et juulis maailmas taas aktiveerunud Emotet pahavaravõrgustik jõudis augustis suuremas mahus Eesti küberruumi. See pahavara nakatab arvuti ning esialgu ei pruugi midagi korda saata. See tähendab, et intsident ei pruugi kohe mõju avaldada ning oht võib realiseeruda alles mõne aja pärast, kui pahavaravõrgustiku omanikud saavad aru, milliste ettevõtete või asutuste seadmetesse on neil ligipääs olemas ja mida selle ligipääsuga saab korda saata.

Pahavara levitatakse üldiselt e-kirjadele lisatud dokumentide kaudu, kasutades juba üle võetud kontodelt leitud meilivestlusi. Sageli tuleb tuttavalt inimeselt senisele kirjavahetusele jätkuks napisõnaline e-kiri, mille sisuks näiteks ingliskeelne «Please confirm». Kaasas on ka manus, mis on näiliselt tavaline Microsoft Wordi fail, ja ka see võib olla tuttava ja varem meilidest läbi käinud nimega. Kui see avada, tuleb teavitus, et teatud makrosisu on keelatud. Selle lubamiseks peab tegema veel ühe kliki (inglise keeles «Enable Content», eesti keeles «Luba sisu»). Klikkides kas lubamise nupule või pildile, nakatub arvuti pahavaraga. Nagu öeldud, kasutaja nakatumist ei märka.