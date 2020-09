Tallink paneb keset suurt koondamist uuele laevale kiilu

Üritus toimub ajal, mil raskustes Tallink on teatanud suurtest kärbetest. Septembri alguses anti töötukassale teada 400 inimese koondamisest, kellest üle pooled on hotellitöötajad. Koondamiskirves ähvardab Eestis kokku 1000-1500 töötajat.

MyStari ehitus algas Rauma laevatehases käesoleva aasta kevadel, 6. aprillil, ning laeva valmimine on planeeritud 2022. aasta jaanuarikuusse. Peale laeva üleandmist Tallink Grupile asub MyStar teenindama Tallinki Tallinna-Helsingi liini, teatas Tallink Grupp.

«Praegu on eriti oluline keskenduda üheaegselt nii lähitulevikule kui ka pikemale perspektiivile ning edasi töötada võtmeprojektidega,» ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

«MyStari projektiga on meil võimalus toetada mainekat Soome laevaehituse traditsiooni. Täna, rohkem kui eales varem, on meie jaoks tähtis, et saame oma laevu ehitada kodule lähemal Soomes, ning sellisel moel aidata kaasa töökohtade säilimisele Soomes ja Eestis,» lisas Nõgene.