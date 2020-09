Koroonahaiguse ravilahendused võivad vaktsiinidest ette jõuda

ACE2 nimeline ensüüm on koroonaepideemia käigus ilmselt paljudele tuttavamaks saanud. Nimena pigem, aga mitte niivõrd ehk selle biokeemilises loomuses. Angiotensiini muundav ensüüm nr. 2 (seda see «ACE» lühend tähendab). Angiotensiin on ühend, mis paneb veresooni kokku tõmbuma ning tõstab vererõhku. Rakumembraanides – muu hulgas ka kopsurakkudes – olev ACE2 muundab angiotensiini ja alandab seeläbi ka vererõhku. See on lühiseletus. Asjatundjad andku ebatäpsused andeks.