Euroopa Liit hakkab värsket raha pakkuma

Euroopa Komisjon esitas täna kava vähendada ELi kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks vähemalt 55%. Tundub esmapilgul palju, kuid alguspunktiks, millega kasvuhoonegaase vähendatakse, võeti 1990. aasta tase. Senimaani kehtinud eesmärk nõudis, et Euroopa vähendaks 2030. aastaks kasvuhoonegaase 40%.

Programmi raames antakse soovijate käsutusse ka nn Euroopa Liidu taaskäivitamispott oma 750 miljardi euroga. Seda enam, et nn rohepööret rakendab Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ka Euroopa kriisist väljatoomise vankri ette. „Euroopa väljub koroonaviiruse pandeemiast tugevamana, investeerides ressursitõhusasse ringmajandusse, edendades innovatsiooni puhta tehnoloogia valdkonnas ja luues keskkonnahoidlikke töökohti,“ teatas von der Leyen pressiteates.

«Praeguste poliitikameetmete ja liikmesriikide kavade põhjal otsustades oleme peagi ületamas oma senist eesmärki vähendada heitkoguseid 2030. aastaks 40 % võrra. See näitab, et ambitsioonikam tegutsemine ei ole mitte ainult vajalik, vaid ka realistlik. Nende püüdluste puhul on kesksel kohal energiasüsteem,» ütles energeetikavolinik Kadri Simson.