Startup Estonia sai uue juhi

Peetersoni sõnul on Eesti idusektor näidanud viimase viie aasta jooksul tugevat kasvu ning iduettevõtete arv on tõusnud 350lt 1041 ettevõttele, kelle koondkäive on 365 miljonit eurot. Kokku töötab neis enam kui 6000 inimest.