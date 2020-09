See pole aga meeltmööda president Donald Trumpile, kes augustis ähvardas TikToki kasutamise USAs keelustada, kuna see kujutavat endast ohtu rahvuslikule julgeolekul. «Kontseptuaalselt ... see mulle ei meeldi,» kommenteeris ta tehingu tingimusi. «Sellest pole mulle räägitud ... kui asjad on nii, siis pole ma sellega rahul.»